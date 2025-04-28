Каталонці радіють за Вест Хем, який після 34-го туру гарантував собі виживання. Причина проста – Барселона отримає додаткові 8,5 млн євро за центрбека Жана-Клера Тодібо, інформує Mundo Deportivo.

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У січні 2019-го "кулес" забрали вихованця Тулузи за смішний один мільйон євро. Тодібо провалився на полі (всього 325 зіграних хвилин), але досі приносить багато користі бюджету Барси. Каталонці заробляли на його орендах в Шальке (1,5 млн євро) та Бенфіку (2 млн), а влітку 2021-го остаточно продали Ніцці за 8,5 млн.

Тоді "кулес" прописали собі ще 20% з наступного продажу. Минулого літа вже Ніцца відпустила Тодібо у Вест Хем на правах оренди з пунктом викупу за 42,5 млн євро. Він автоматично активувався, якщо лондонці збережуть прописку в АПЛ. Саме так і сталося, тому Ніцца чекає траншу, з якого 8,5 млн віддасть Барселоні. Отже, каталонці зароблять на трансферах Тодібо вже 20,5 млн євро.

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