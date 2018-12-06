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Барселона стурбована проблемами Суареса з коліном

23:09 391 Читать на русском
Барселона стурбована проблемами Суареса з коліном
Луїс Суарес / Фото independent

Нападник Барселони Луїс Суарес викликає занепокоєння у керівництва клубу.

Луїс Суарес має незаліковану травму правого коліна, повідомляє видання Diario Sport.

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Ця проблема часто турбує уругвайця, через що він змушений пропускати кілька матчів за сезон.

Керівництво клубу занепокоєне таким станом речей і боїться втратити форварда на тривалий термін. У таборі каталонців розраховували виділити Суаресу влітку час на відновлення, проте цьому може завадити Кубок Америки, в якому збірна Уругваю приймає участь.

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Теги
Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Уругвай Уругвай
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