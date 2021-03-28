Соцмережі не надто позитивно впливають на певних вболівальників Барселони.

Барселона налаштована боротись з тіктокерами та перегляне систему безпеки на базі клубу та прилеглих територіях, повідомляє ESPN.

Іранський двійник Мессі використовував схожість з аргентинцем, щоб схиляти жінок до сексу – на його рахунку 23 жертви

У таборі каталонського клубу отримують скарги від гравців, що вболівальники часто переслідують футболістів, щоб зняти відео для соцмережі TikTok, та інколи навіть провокують зірок задля скандальнішого контенту.

Жертвами тіктокерів вже стали Мессі, Грізманн, де Йонг та Умтіті.

Знаменитий хлопчик у футболці Мессі з пластику пройшов через пекло — довелося покинути школу і переїхати в інше місто