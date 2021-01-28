У Барселоні все ніяк не можуть дійти згоди щодо доцільності повернення свого вихованця із Манчестер Сіті.

Ерік Гарсія став яблуком розбрату у каталонському клубі. В.о. президента Карлес Тускетс та кандидат на цей пост Жоан Лапорта не можуть знайти взаєморозуміння у питанні трансферу оборонця.

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Як повідомляє Marca, тимчасове керівництво намагається підсилити склад, підписавши Еріка Гарсію із Ман Сіті. Команді вкрай потрібен новий центрбек, а Ман Сіті готовий піти на поступки, щоб не втратити гравця вільним агентом після завершення сезону.

Водночас Лапорта вважає дії Тускетса такими, що "суперечать інтересам клубу". Головний кандидат на перемогу в майбутніх виборах наполягає, що Карлес Тускетс не має права укладати угоди, з фінансовими наслідками яких доведеться розбиратися новому президенту.

Раніше ще один кандидат на посаду боса Барселони – Віктор Фонт – розповів, що Ерік Гарсія нібито готовий переїхати у столицю Каталонії вже взимку та грати до кінця поточної кампанії безкоштовно.

Зауважимо, у цьому сезоні вихованець "блаугранас" провів у футболці Манчестер Сіті лише 8 поєдинків. Контракт Гарсії з "містянами" завершується влітку 2021-го.

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