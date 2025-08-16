Стартував у Ла Лізі і перший з грандів – чинний чемпіон, Барселона, завітала на Балеарські острови в гості до Мальорки. У складі балеарців вийшов екс-гравець Барси, Пабло Торре. Матч починався досить повільно, але оживив його Ямаль, який на дриблінгу зумів прорватись правим флангом до штрафного, але його простріл відбив воротар. Але вже на 7-й хвилині Ламін відзначився результативною дією, зробивши класний навіс на дальню стійку. Там Рафінья залишився зовсім один та головою розстріляв ворота балеарців – 0:1 на користь Барселони.

Арбітр матчу Хосе Луїс Мунуера Монтеро після цього вийшов на перший план, що не пішло на користь футболу. Матео Морей отримав жовту на 9-й хвилині, але справжнє шоу почалось після голу Феррана Торреса. Ламін Ямаль сильно пробив, Райльо відбив головою та впав на газон. Ферран же підхопив м'яч та пробив, попри те, що суперник ввімкнувся з гри. Арбітр же не дав сигнал щодо зупинки та зарахував взяття воріт, розлютивши наставника Мальорки Ягобу Аррасате – 0:2!

Така несправедливість стала ударом по гравцях Мальорки. Жовті отримали і наставник, і Ману Морланес, а на 33-й хвилині хавбек отримав другий "гірчичник" за підніжку Ямалю. Далі – ще гірше: Мурікі намагався випередити воротаря Жоана Гарсію та влетів ногою в обличчя. Суддя спочатку показав жовту, але після перегляду VAR змінив своє рішення – Мальорка лишилась вдев'ятьох уже на 39-й хвилині!

Після цього футболу в цій зустрічі майже не залишилось, хіба що Ямаль намагався забити. У Барселони єдину жовту отримав Рафінья за грубий підкат проти Морея. Одразу після цього прозвучав свисток на перерву, а працівники Мальорки скористались можливістю та висловили своє невдоволення бразильцеві. Підключився і Кунде, який не брав участі в грі, але обійшлось без серйозних наслідків.

Початок другого тайму продовжився в такому ж стилі. Тепер брудно грала Барселона: Араухо відверто виштовхнув Матеу Джозефа на рекламні щити. Дивним було рішення Мунуери Монтеро, який залишив уругвайця без покарання.

Дані Ольмо мав дві нагоди зробити рахунок розгромним. Спочатку його добивання під поперечку потягнув Лео Роман. Трохи пізніше, після появи Рашфорда на полі, англієць протягнув м'яч правим флангом у штрафний та віддав у центр, але Ольмо в дотик пробив у ближню стійку!

Далі гра заспокоїлась. Мальорка ніби вже змирилась з поразкою та намагалась не пропустити ще (що не дивне, враховуючи, що в них на 2 гравці менше). Барселона ж намагалась забити ще, але не надто активно неслась вперед. Ямаль таки забив у компенсований час ефектним ударом у дальню дев'ятку, нагадавши типовий гол Лео Мессі.

