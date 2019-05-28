Барселона не підтвердила інформацію про відставку Вальверде

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде може не бути відправленим у відставку сьогодні, 28 травня.

Видання Mundo Deportivo повідомляє, що Барселона не підтвердила інформацію про те, що головний тренер Ернесто Вальверде сьогодні, 28 травня, буде звільнений.

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У клубі запевнили, що ключові рішення на Камп Ноу прийматимуть після зустрічі президента Барселони Жозепа-Марії Бартомеу з іншими представниками.

За підсумками сезону 2018/19 "блаугранас" виграли Ла Лігу, але вилетіли у півфіналі Ліги чемпіонів від Ліверпуля та поступились Валенсії у фіналі Кубка Іспанії.