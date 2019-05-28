Барселона не підтвердила інформацію про відставку Вальверде

Світ — 14:00 2209
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Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона
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Барселона сьогодні звільнить Вальверде, – RAC 1Іспанія — 13:19 834
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Астон Вілла вийшла в АПЛ – капітан команди грав у знищених бутсах, яких не носять навіть у селіАнглія — 12:13 4134
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Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контрактуІталія — 12:03 4732
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Екс-гравець Реала та президент Уески – заарештовані: гучний скандал з договірними матчами в ІспаніїІспанія — 11:37 4410