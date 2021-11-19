Керівництво Барселони, попри проблеми з фінансами, обіцяло Хаві зіркового гравця, і ним, ймовірно, стане Кінгслі Коман, повідомляє Sport.es.

Лінгард попрощається з Манчестер Юнайтед – на гравця полює Барселона та Мілан

Підсилити команду каталонці планують вже під час зимового трансферного вікна, але у Баварії свої плани на французького форварда. Мюнхенці точно не розглядатимуть варіант з орендою Кінгслі, а в ідеалі спробують продовжити з ним контракт, який розрахований до літа 2023-го.

Transfermarkt оцінює Комана у 55 млн євро. У нинішньому сезоні Бундесліги нападник провів 6 матчів, в яких відзначився двома голами.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі