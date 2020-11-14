Атакувальний хавбек РБ Лейпцига – Дані Ольмо – може повернутись до рідного клубу вже цієї зими.

Барселона розпочне перемовини щодо переходу 22-річного футболіста, щойно каталонський клуб отримає нового очільника, інформує AS. Повернення Ольмо – трансферний пріоритет усіх кандидатів на посаду президента, які публічно оголосили про своє бажання взяти участь у виборах (24 січня).

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Дані та його сім'я начебто не проти повернутись додому, однак керівництво Лейпцига не збирається відпускати суперперспективного каталонця за безцінь. Минулої зими "бики" виклали Динамо Загреб 21 мільйон євро, тому зараз планують виручити набагато більше.

Нагадаємо, що Ольмо є вихованцем знаменитої Ла Масії. Не отримавши гарантій переходу до першої команди Барси, він перебрався в Хорватію у 2014-му. У нинішньому сезоні провів 11 матчів і виконав 4 асисти.

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