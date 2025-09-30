Барселона активно думає про майбутні трансфери і обрала двох кандидатів для підсилення.

Барселона зацікавлена в послугах форварда Хуліана Альвареса з Атлетіко. Як повідомляє Diario Sport, влітку "кулес" спробують оформити трансфер аргентинця.

Керівництво "блаугранас" розуміє, що підписати угоду буде важко. По-перше, у контракті Альвареса, який діє до 2030 року, прописана клаусула у розмірі 500 мільйонів євро. По-друге, Атлетіко не погодиться на суму менше, аніж 200 млн євро. Крім того, останнім часом в усіх угодах між клубами "матрацники" отримують більшу користь за Барселону.

Ще однією перешкодою є фінансове становище "кулес". Щоправда, ймовірний відхід Роберта Лєвандовскі звільнив би кошти для придбання Альвареса. Альтернативою чемпіону світу є Ерлінг Холанд з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Хуліан Альварес приєднався до Атлетіко у 2024 році. За один сезон йому вдалося стати однією з ключових фігур команди Дієго Сімеоне. Загалом аргентинець відіграв за "матрацників" у 64 матчах, в яких забив 35 голів та віддав дев'ять асистів.

