Донні ван де Беек повернувся до списку потенційних трансферів Барселони, повідомляє Sport.es.

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Каталонці спробую орендувати 24-річного нідерландця під ча зимового трансферного вікна. Донні також прагне змінити клуб через відсутність ігрової практики у команді Сульшера. Барса слідкувала за півзахисником ще за часів його виступів в Аяксі, але Юнайтед випередив "блаугранас".

МЮ заплатив за ван де Беека 39 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ гравець лише один раз виходив на поле.

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