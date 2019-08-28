toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КУБОК УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Барселона сподівається презентувати Неймара вже завтра, – ЗМІ

14:49 624 Читать на русском
Барселона сподівається презентувати Неймара вже завтра, – ЗМІ
Неймар / Фото REUTERS

Трансферна сага імені Неймара триває. Барселона ще досягла домовленості з ПСЖ, але вже планує презентацію бразильця.

Каталонці переконані, що переговори щодо повернення Неймара на Камп Ноу завершаться успішно і вони встигнуть до закриття трансферного вікна оформити трансфер.

Неймар в Барселону: каталонці та ПСЖ здійснили серйозний крок до трансферу

Мало того, Барселона не чекає трансферного дедлайну і вже готує презентацію бразильця. Як стверджує El Chiringuito TV вона може відбутися вже у четвер, 29 серпня.

До слова, після вчорашніх переговорів з ПСЖ, які пройшли в Парижі, спортивний директор Барселони Хав'єр Бордас розповів про те, що каталонський клуб став ближчим до придбання Неймара.

Барселона мусить інвестувати у трансфер Неймара 500 млн євро – фінансові фактори, які перешкоджають гучному поверненню

blog_ava
Кубок України, жеребкування 3-го попереднього раунду: в боротьбу вступають клуби УПЛ – онлайн-трансляція
13:00
1401
Теги
Іспанія Головне Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
43
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук