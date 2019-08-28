Барселона сподівається презентувати Неймара вже завтра, – ЗМІ

Трансферна сага імені Неймара триває. Барселона ще досягла домовленості з ПСЖ, але вже планує презентацію бразильця.

Каталонці переконані, що переговори щодо повернення Неймара на Камп Ноу завершаться успішно і вони встигнуть до закриття трансферного вікна оформити трансфер.

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Мало того, Барселона не чекає трансферного дедлайну і вже готує презентацію бразильця. Як стверджує El Chiringuito TV вона може відбутися вже у четвер, 29 серпня.

До слова, після вчорашніх переговорів з ПСЖ, які пройшли в Парижі, спортивний директор Барселони Хав'єр Бордас розповів про те, що каталонський клуб став ближчим до придбання Неймара.

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