Барселона сподівається на португальський обмін з Манчестер Сіті

Ціллю каталонців став атакувальний хавбек Бернарду Сілва, інформує Telegraph.

Барселона підтвердила перехід бразильського форварда – клаусула складає 300 млн євро

Барселона вже не перший рік полює на універсального гравця Манчестер Сіті, однак "містяни" відкидали можливість продажу. Цього літа віце-чемпіони Іспанії зроблять новий підхід з пропозицією обміну. "Блаугранас" готові віддати латераля Нелсона Семеду, який виступає разом з Бернарду в збірній Португалії. Також передбачається доплата з боку Барселони.

Додамо, що Сілва провів 52 матчі у сезоні 2019/20, відзначився 8 голами та 10 асистами. Статистика Семеду – 41 матч, один гол та 6 асистів.

Іспанія втрачає національний талант: Манчестер Сіті переманює найкращих, а Нагельсманн копіює Гвардіолу