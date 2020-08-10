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Барселона сподівається на португальський обмін з Манчестер Сіті

10:54 - Читать на русском
Барселона сподівається на португальський обмін з Манчестер Сіті
Сілва і Роналду / Getty Images

Барселона може запропонувати Манчестер Сіті несподіваний бартер гравцями.

Ціллю каталонців став атакувальний хавбек Бернарду Сілва, інформує Telegraph.

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Барселона вже не перший рік полює на універсального гравця Манчестер Сіті, однак "містяни" відкидали можливість продажу. Цього літа віце-чемпіони Іспанії зроблять новий підхід з пропозицією обміну. "Блаугранас" готові віддати латераля Нелсона Семеду, який виступає разом з Бернарду в збірній Португалії. Також передбачається доплата з боку Барселони.

Додамо, що Сілва провів 52 матчі у сезоні 2019/20, відзначився 8 голами та 10 асистами. Статистика Семеду – 41 матч, один гол та 6 асистів.

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Трансфери Іспанія Нелсон Нелсон Семеду Трансфери Барселони Бернарду Бернарду Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона Барселона Англія
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