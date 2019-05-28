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Барселона сьогодні звільнить Вальверде, – RAC 1

13:19 515 Читать на русском
Барселона сьогодні звільнить Вальверде, – RAC 1
Ернесто Вальверде / соцмережі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде сьогодні, 28 травня, може покинути клуб.

Барселона вже сьогодні звільнить Ернесто Вальверде з посади головного тренера, повідомляє RAC 1.

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Причиною стали ганебний виліт з Ліги чемпіонів від ЛІверпуля, у якому "блаугранас", вигравши у першому матчі 3:0, поступились на Енфілді з рахунком 0:4, а також поразка у фіналі Кубка Іспанії від Валенсії (1:2).

Вальверде очолив команду влітку 2017 року після відставки Луїса Енріке і 2 рази поспіль виграв Ла Лігу, але одночасно з цим був двічі принижений у Лізі чемпіонів.

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