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Барселона сьогодні завершить трансфер Грізманна, – ЗМІ

00:40 280 Читать на русском
Барселона сьогодні завершить трансфер Грізманна, – ЗМІ
Антуан Грізманн / Фото ФК Атлетіко

Сага з переходом нападника Атлетіко Антуана Грізманна в Барселону перебуває на фінішній прямій.

Представники Барселони 12 липня сплатять клаусулу Грізманна у розмірі 120 млн євро і офіційно завершать трансфер француза, повідомляє Mundo Deportivo.

Контракт гравця з каталонським клубом буде розрахований на 5 років. "Блаугранас" мають намір офіційно презентувати 28-річного форварда вже найближчими вихідними.

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Нагадаємо, переговори між сторонами відбувались дуже напружено, оскільки "матрацники" звинувачували Барсу у порушенні трансферних правил через попередні домовленості з Антуаном.

В минулому сезоні Ла Ліги француз провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

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