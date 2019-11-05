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Барселона – Славія Прага: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

19:50 506 Читать на русском
Барселона – Славія Прага: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Барселона – Славія Прага: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів / Reuters

Іспанська Барселона приймає празьку Славію у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.

 

Матч Барселона – Славія Прага розпочнеться о 19:55 за київським часом на стадіоні Камп Ноу. Телеканал "Футбол 1" покаже поєдинок у прямому ефірі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го туру групового етапу ЛЧ.

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Стартові склади команд:

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Відаль, Бускетс, де Йонг – Мессі, Грізманн, Дембеле

Запасні: Нету, Умтіті, Аленья, Роберто, Ракітіч, Перес, Фаті

Славія Прага: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржіл – Соучек, Траоре – Шевчик, Станчу, Олаїнка – Масопуст

Запасні: Коварж, Провод, Юсуф, Гушбауер, Такач, Тецл, Шкода

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