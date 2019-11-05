Барселона – Славія Прага: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Іспанська Барселона приймає празьку Славію у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Матч Барселона – Славія Прага розпочнеться о 19:55 за київським часом на стадіоні Камп Ноу. Телеканал "Футбол 1" покаже поєдинок у прямому ефірі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го туру групового етапу ЛЧ.
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Стартові склади команд:
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Відаль, Бускетс, де Йонг – Мессі, Грізманн, Дембеле
Запасні: Нету, Умтіті, Аленья, Роберто, Ракітіч, Перес, Фаті
Славія Прага: Коларж – Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржіл – Соучек, Траоре – Шевчик, Станчу, Олаїнка – Масопуст
Запасні: Коварж, Провод, Юсуф, Гушбауер, Такач, Тецл, Шкода
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