Зарплатна відомість Барселони скоротилася на 161 751 612 євро і становить тепер 404 709 155 євро. Про це інформує Sport, посилаючись на інформацію EFE, яка мала доступ до економічних даних каталонського клубу. Станом на початок літа зарплатна відомість "блаугранас" становила 566 460 767 євро.

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Барселоні вдалося "очиститися" завдяки відходу та продажу низки гравців, зокрема Антуана Грізманна, Жерара Піке, Франсіско Трінкао, Хорді Альби, Ніко Гонсалеса, Франка Кессьє, Усмана Дембеле, Сержиньо Деста, Клемана Лангле, Ансу Фаті, Еріка Гарсії та Абде Еззалзулі.

Таким чином, каталонському гранду вдалося знизити співвідношення зарплати по відношенню до доходів з 73% до 54%. Цей показник відповідає рекомендаціям УЄФА.

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