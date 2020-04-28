toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Барселона шукає нову команду для брата Бускетса

28 квітня 16:54 334 Читать на русском
Барселона шукає нову команду для брата Бускетса
Оріоль Бускетс / Getty Images

Хавбек Барселони Оріоль Бускетс буде змушений відправитися у нову оренду.

Каталонці не поспішають підпускати молодого іспанця до виступів за першу команду, інформує Marca.

Барселона змушена відмовитись від мрій про Неймара і зосередитись на іншому топ-трансфері

Бускетс-молодший провів сезон 2019/20 у оренді за Твенте і непогано зарекомендував себе в Нідерландах (21 матч у чемпіонаті), виступаючи на позиції опорника та центрального захисника. Втім, у каталонському гранді хочуть більш ретельно перевірити 21-річного таланта. Декілька клубів Сегунди зацікавлені у послугах брата Серхіо Бускетса, але Барселона хоче, щоб він грав у еліті, можливо, знову за кордоном.

Додамо, що контракт Оріоля з "блаугранас" чинний до літа 2021 року, його поточна ціна за Transfermarkt – 2,3 млн євро.

Сетьєн тримається на Мессі та майже не перевершує Вальверде – перші 100 днів нового тренера Барси

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
5977
Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Оріоль Бускетс Оріоль Бускетс Твенте Твенте
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
7
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук