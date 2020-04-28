Барселона шукає нову команду для брата Бускетса

Хавбек Барселони Оріоль Бускетс буде змушений відправитися у нову оренду.

Каталонці не поспішають підпускати молодого іспанця до виступів за першу команду, інформує Marca.

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Бускетс-молодший провів сезон 2019/20 у оренді за Твенте і непогано зарекомендував себе в Нідерландах (21 матч у чемпіонаті), виступаючи на позиції опорника та центрального захисника. Втім, у каталонському гранді хочуть більш ретельно перевірити 21-річного таланта. Декілька клубів Сегунди зацікавлені у послугах брата Серхіо Бускетса, але Барселона хоче, щоб він грав у еліті, можливо, знову за кордоном.

Додамо, що контракт Оріоля з "блаугранас" чинний до літа 2021 року, його поточна ціна за Transfermarkt – 2,3 млн євро.

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