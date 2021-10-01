Каталонський клуб спробує запросити одного з топових європейських наставників.

Президент Барселони Жоан Лапорта взяв пошук нового тренера для "блаугранас" під свій контроль і розглядає лише німецьких фахівців, повідомляє Mundo Deportivo.

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Юрген Клопп (Ліверпуль), Ганс-Дітер Флік (збірна Німеччини) та Томас Тухель (Челсі) є улюбленими тренерами Лапорти, але їхній переїзд у Каталонію виглядає малоймовірним. Також до претендентів Лапорти увійшли Юліан Нагельсманн (Баварія) і Ральф Рангнік (директор з розвитку Локомотива).

Відставку чинного наставника Барси Рональда Кумана обговорюють вже кілька тижнів через провальні результати каталонців на старті сезону.

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