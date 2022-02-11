Марк-Андре тер Штеген залишається голкіпером номер 1 у команді Хаві Ернандеса, але Барса хоче придбати ще одного воротаря у цілях підвищення конкуренції, інформує Mundo Deportivo.

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Зараз на радарах "блаугранас" перебувають одразу п'ять стражів воріт: Ясін Буну (Севілья), Іллан Мельє (Лідс), Маартен Вандевоордт (Генк), Альбан Лафон (Нант) і Бартоломей Дронговскі (Фіорентина). Усі, крім останнього, є основними у своїх клубах.

Цього сезону 29-річний тер Штеген провів 27 поєдинків, з яких 8 відстояв на нуль, а в решті пропустив аж 37 голів. Контракт німця з Барселоною розрахований до 2025 року.

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