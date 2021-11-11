Проблеми з серцем у Серхіо Агуеро, який пропустить 3 місяці, і можливий відхід Люкса де Йонга змушують "блаугранас" вийти на ринок у пошуках нападника. Позаяк Барса не може витрачати значні кошти, клуб розглядає, передусім, варіант з орендою. Ідеєю Барселони є оренда топ-гравця, за яку не доведеться багато платити. Менеджмент клубу шукає гравців, які не мають достатньої ігрової практики у своїх клубах і готові провести другу частину сезону на Камп Ноу

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У полі зору каталонців опинилося тріо топ-форвардів з АПЛ – Тімо Вернер (Челсі), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) та Едінсон Кавані (Манчестер Юнайтед), повідомляє Marca.

Усі троє не можуть похизуватися статусом основних футболістів у своїх командах. Стерлінг награв менше 400 хвилин в АПЛ, приблизно такий же показник і у Вернера. За Кавані Барса стежила ще влітку, проте так і не досягла згоди з Манчестер Юнайтед. Можливо, взимку буде друга спроба.

Після 12-ти матчів Ла Ліги Барселона посідає лише 9-ту сходинку. В ЛЧ справи йдуть дещо краще – друга позиція і хороші шанси на вихід в плей-офф.

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