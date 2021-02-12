Каталонці на поточний момент розіграли 228 кутових у поточному сезоні, проте змогли забити лише одного разу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що Барселона за 33 матчі цього сезону в середньому заробляла по 7 кутових за поєдинок. Найбільше стандартів з кута поля "блаугранас" заробили у матчі проти Алавеса – аж 14.

Цікаво, що єдиною командою, яка пропустила від Барселони після розіграшу кутового, стало київське Динамо у матчі-відповіді Ліги чемпіонів – автором гола став Мартін Брейтвейт, який замкнув скидку Мінгеси на дальній стійці.

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