Схоже сага з переходом аргентинського нападника міланського клубу до табору "синьо-гранатових" підходить до свого завершення.

Керівництво Барселони не залишає надій підсилитися нападником Інтера Лаутаро Мартінесом, повідомляє видання Marca.

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Правда сума, яку боси каталонського клубу цього разу запропонували "нерадзуррі" є скоріше образливою, аніж серйозною. Переговори, які тривали останні кілька тижнів, вийшли на фінішну пряму: "блаугранас" запропонували за 23-річного аргентинця свою ціну – 15 млн євро.

Лаутаро, який відкрито заявляв про своє бажання продовжити кар'єру на Камп Ноу, і його агенти були шоковані такою пропозицією. Для прикладу Transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро, а Манчестер Сіті був готовий викласти за форварда всі 90 млн. Особливо дивною є така поведінка каталонців у світлі відходу з команди 5 гравців і розвантаження зарплатної відомості. Тож цей трансфер зможе зрушити з мертвої точки або диво, або адекватна пропозиція з боку каталонців.

Нагадаємо, Мартінес провів минулого сезону за Інтер 49 поєдинків, в яких забив 21 гол та віддав 7 результативних передач. До слова, аргентинець двічі засмучував Шахтар у півфіналі Ліги Європи (5:0).

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