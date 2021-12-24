Барселона шокована весіллям Дембеле – клуб нічого не знав про подію та обраницю вінгера
18:36 - Читать на русском
Каталонський клуб залишився дуже здивований важливою подією у житті Усмана Дембеле.
24-річний француз завершив із холостяцьким життям. Сьогодні кадри з весілля в африканському стилі з'явились у мережі.
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Втім, важлива подія у житті Усмана стала для Барселони справжнім шоком. Керівництво "блаугранас" взагалі не знало, що у нього є дівчина. Ба більше, про весілля теж ніхто не чув, стверджує Diario Sport.
Усман Дембеле провів 8 матчів за Барселону в поточному сезоні у всіх турнірах, у яких віддав 2 асисти.
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