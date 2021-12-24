24-річний француз завершив із холостяцьким життям. Сьогодні кадри з весілля в африканському стилі з'явились у мережі.

Дембеле помпезно відгуляв весілля – африканський стиль та дотримання мусульманських традицій

Втім, важлива подія у житті Усмана стала для Барселони справжнім шоком. Керівництво "блаугранас" взагалі не знало, що у нього є дівчина. Ба більше, про весілля теж ніхто не чув, стверджує Diario Sport.

Усман Дембеле провів 8 матчів за Барселону в поточному сезоні у всіх турнірах, у яких віддав 2 асисти.

La duda es si el propio Dembélé sabía que se casaba. pic.twitter.com/7QdE1Kwmaz — Deportes Cutre (@HoyEnDeportes4) December 24, 2021

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