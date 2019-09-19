Барселона ще не визначилася, чи спробує повернути Неймара знову

Генеральний директор каталонської Барселони Оскар Грау поділився думкою про ситуацію з форвардом ПСЖ Неймаром.

"Ми зробили все можливе, щоб придбати Неймара. Зробили багато пропозицій ПСЖ, але у всіх випадках отримали відмову. Не знаю, чи будемо ми знову намагатися купити Неймара. Плани на наступне літо буде складено пізніше.

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Було б добре повернути Неймара, але умови повинні бути розумними. Якби деякі параметри були досягнуті, це стало б можливим, але у ПСЖ не зраділи б його втраті", – цитує Грау Goal.

Нагадаємо, протягом минулого літа 27-річний футболіст докладав усіх зусиль, щоб перейти з ПСЖ у Барселону, в чому не раз публічно зізнавався. Це викликало гнів і негативні емоції у більшості шанувальників паризького клубу.

Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік. Контракт 27-річного бразильця з паризьким клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

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