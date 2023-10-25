Барселона приймає Шахтар у матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Барселона – Шахтар розпочинається о 19:45 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Барселона – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Шахтар після поразки від Порту переграв Антверпен. Барселона здобула дві перемоги в двох матчах, не пропустила жодного гола та очолила групу Н. "Гірники" проводять цей матч під керівництвом нового тренера – боснійця Маріно Пушіча.

Стартові склади команд

Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартінес, Алонсо – Лопес, Ромеу, Гюндоган – Ямал, Торрес, Феліш.

Запасні: Бальде, Пенья, Крістенсен, Астралага, Касадо, Кубарсі, Гаррідо, Гиу, Форт.

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Сікан.

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Ракицький, Кастільо, Егіналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Келсі.