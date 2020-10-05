Севілья стримала Барселону у 5 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Севілья.

Старт поєдинку перетворився на справжнє божевілля. Вже на 8 хвилині Де Йонг "прошив" руки Нето потужним ударом з меж карного майданчика. Барселона відповіла майже відразу. Навас невдало перервав закидання Мессі, викотивши м'яч на Коутінью.

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Команди продовжували створювати моменти, але забити ще нікому не вдавалося. Араухо ледь не зрізав м'яч у власні ворота – центрбека "блаугранас" врятувала хрестовина. 1:1 – перша втрата очок Барселоною під керівництвом Рональда Кумана.