Барселона – Севілья: прогноз на матч Кубка Іспанії

Барселона та Севілья зустрінуться в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Кубка Іспанії Барселона – Севілья відбудеться 30 січня на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Барселона – Севілья, прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії:

Британські букмекери з контори William Hill в цьому матчі віддають перевагу Барселоні, а шанси на вихід у півфінал Кубка Іспанії вважають дещо кращими у Севільї. Коефіцієнт на перемогу господарів у даному поєдинку складає 1.24. На те, що "блаугранас" вийдуть у півфінал – 2.20.

Натомість імовірний успіх Севільї у цій грі оцінюється балом 12.00. На те, що підопічні Пабло Мачіна вийдуть у наступну стадію, приймають ставки з коефіцієнтом 1.61.

Схожої думки і в австрійській Bwin. Там на перемогу Барселони у даному матчі приймають ставки з коефіцієнтом 1.25. На Севілью можна поставити з балом 12.00. Коефіцієнт на вихід каталонців у півфінал складає 2.15, на звитягу андалусійців – 1.62.

Нагадаємо, в першому матчі Севілья здолала Барселону з рахунком 2:0 завдяки двом голам у другому таймі. Таким чином команда Пабло Мачіна зберігає хороші шанси на вихід до наступної стадії змагань.