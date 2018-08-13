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Барселона – Севілья – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Барселона – Севілья – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Севілья – 2:1

Барселона у непростому матчі здобула вольову перемогу над Севільєю та тріумфувала у Суперкубку Іспанії-2018.

Севілья відкрила рахунок вже на 9-й хвилині матчу, завдяки зусиллям Муріеля та Сарабії. Перший розхитав захисника Барселони та віддав зручну передачу під удар другому, який не схибив.

Щоправда, рефері не поспішав зараховувати гол і навіть скористався допомогою VAR, щоб визначити справедливість забитого гола. Відеоасистент арбітра показав, що м'яч був забитий абсолютно чисто, без офсайду.

Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок Іспанії

Барселона почала тиснути на ворота суперника і на 42 хвилині зустрічі це принесло свої плоди. Мессі зі штрафного пробив по воротах та влучив у штангу, м'яч відлетів у п'ятку Вацліка, а потім знову у штангу. Від неї "шкіряний" потрапив до Піке, який уникнув положення поза грою та забив у порожні ворота – 1:1.

Переможний гол у ворота Севільї забив Дембеле. Француз на 79-й хвилині потужно пробив перед штрафною суперника – м'яч від поперечини зрикошетив у ворота.

Суперкубок Іспанії-2018.

Барселона – Севілья – 2:1

Голи: Сарабія, 9 – Піке, 42, Дембеле, 79

Нереалізовані пенальті: Бен-Єддер, 90+1

Суперкубок ІспаніїСуперкубок Іспанії

Барселона - Севілья: Неділя 12 серпня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 1
Севілья
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Барселона Барселона Іспанія Барселона - Севілья Севілья Севілья Відеоновини
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