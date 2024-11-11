Барселона сенсаційно програла Сосьєдаду – епічна помилка VAR пограбувала Лєвандовскі, Кубо знищив оборону Фліка
Реал Сосьєдад у рамках 13-го туру Ла Ліги 2024/25 переміг Барселону (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Барселона втрачає кадри
Барселона приїхала до Сан-Себастьяна без Ямала. Голден-бой у матчі Ліги чемпіонів проти Цвени Звєзди отримав важку контузію правої щиколотки. Дискомфорт не зник до вихідних – каталонський клуб поки не знає термінів повернення. Можливо, Ламіну доведеться пропустити ігри Ліги націй.
Можливо, ця травма стала не останньою на цьому тижні для "блаугранас". Ще у першому таймі проти Сосьєдада зашкутильгав Де Йонг, який однак дограв до перерви. На другий тайм Френкі вже не вийшов, поступившись місцем Ольмо. Втім, навіть і такими втратами Барселона була зобов'язана перемагати 13-ту команду чемпіонату – нехай і на її полі.
Барселона стала жертвою "грабіжників"
У першій 20-хвилинці гострих моментів не виникало. Винятком став епізод на 13-й хвилині, коли Де Йонг пройшов до лінії карного майданчика та пробив у Лєвандовскі. М'яч підскочив угору й заметушився по штрафному.
Першим у ситуації розібрався поляк, який підхопив невдалий винос головою від Субельдії та розстріляв ворота басків. Втім, рахунок не змінився через офсайд, який зафіксували у Роберта в момент удару Френкі.
Втім, у багатьох вболівальників закрались сумніви. Стоп-кадри епізоду не викликали довіри. На повторі ж було помітно, що нога Лєвандовскі точно розташовувалась перед ногою Агерда.
А потім з'явились стоп-кадри з напівавтоматичної системи фіксації офсайду – і там стала очевидною катастрофічна помилка суддів. Лінію провели по нозі захисника Сосьєдада!
BREAKING: Lewandowski’s goal was NOT offside. VAR mistook the defender’s foot as Lewandowski’s foot. It was a valid goal. @ArchivoVAR pic.twitter.com/l4MVSBtrRX— ACE (fan) (@FCB_ACEE) November 10, 2024
Після цього матч хотілося вимкнути, адже у соцмережах викотили купу цікавих мемів. Та і на заголовки каталонських ЗМІ хотілось дивитись більше.
Los zapatos de Lewandowski según el VAR. pic.twitter.com/xprPXtP4Ob— Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) November 10, 2024
Lewandowski's shoes according to VAR pic.twitter.com/QkH5gwISQE— Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) November 10, 2024
Сосьєдад знайшов протиотруту Барселоні. Дриблінг Кубо + відкривання Кубо ледь не знищили машину Фліка
Реал Сосьєдад обрав досить сміливий оборонний план, високо пресингуючи Барселону на стадії білд-апу – але швидко повертаючись у середній / низький блок в разі невдалого тиску. При позиційному захисті баски трималися в схемі 4-4-2. Іманол Альгуасіл цим підходом не здивував, зігравши за типовою моделлю.
Набагато цікавішою виглядали адаптації атакувальної моделі. Тут у господарів виділялись дві родзинки. Перша – ставка на сильні якості Кубо.
Основне його завдання Такефуси полягало у розгоні контратак Сосьєдада, хоча чорнової роботи у нього теж вистачало. Японець підхоплював нічийні м'ячі чи скидки в глибині, заплітав комбінації, тікав на простір чи запускав туди партнерів, а також постійно обігрував 1в1.
Кубо віддав 6 передач із просуванням (більше тільки у центрбека Мартінеса з Барси), тричі викотив пас під удар і двічі проходив суперника на дриблінгу 1в1 (з двох спроб). Також він увійшов до топ-3 за просуваннями через ведення м'яча, поступаючись тільки Бальде та все тому ж Мартінесу. Крім того, Такефуса заробив для "чуррі-урдін" небезпечний штрафний.
Іншою особливістю атак Сосьєдада стали часті діагональні переведення. Цей інструмент дуже ефективний проти високої лінії оборони – Барселон сама так діяла проти Баварії, а мюнхенці таким же чином забили у її ворота. На чужій третині баски також використовували відкривання в недодачу, та і загалом вони добре підтримували прориви Кубо.
Особливо в цій роботі вибілялись Беккер і Оярсабаль, які працювали у ширині або використовували діагональні забігання за спину. Це – ще один елемент боротьби проти високих ліній оборони, адже подібне зміщення важче спіймати в офсайд. У цьому матчі господарі залізли в положення поза грою всього три рази.
Довга діагональ – один із найпопулярніших кластерів передач Сосьєдада в матчі проти Барси. П'ять із шести спроб виявились точними. Показово, наскільки менш ефективними є прямі виноси.
Усі свої чесноти Сосьєдад конвертував у гостроту. У поєднанні з дуже інтенсивною роботою оборонного блоку такий футбол приніс фантастичну статистику. Баски перестріляли Барселону за ударами (14:11), а за дотиками у штрафному на 80 хвилину вони вели з рахунком 26:11.
Зрештою, підопічні Мануеля Альгуасіла розтоптали "блаугранас" за очікуваними голами (1,85 xG проти 0,64). Ця картина навіть применшує колосальну перевагу господарів за кількістю моментів.
Кубо не пощастило з партнерами-марнотратами, але для перемоги вистачило і їх
Перший небезпечний епізод біля воріт "блаугранас" стався внаслідок фолу на Кубо. Браїс Мендес зі стандарту закрутив м'яч під поперечку, однак Пенья в карколомному стрибку парирував. Подальший кутовий нічого баскам не приніс – втім, атака другим темпом принесла нову гостроту.
Кубо підхопив сферу на куті штрафного, легко переграв Педрі та Кунде, після чого завдав щільного удару. Пенья виручив гостей.
Buscaremos más en la segunda mitad.#LaLigaHighlights | #RealSociedadBarça https://t.co/fokvIAioJi pic.twitter.com/PVUMzUvgR8— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 10, 2024
На 33-й же хвилині Іньякі змушений був виймати м'яч із сітки. Баски виграли верхову дуель в опорній зоні після виносу Пеньї, а Сучіч головою скинув сферу за спину Кубарсі. Шеральдо одразу ж зробив ривок, який проспав Кунде – як наслідок, лівий фулбек вийшов сам на сам, спокійно перегравши голкіпера. 1:0!
На 1-й компенсованій хвилині Сосьєдад міг подвоїти свою перевагу. Кубо підхопив м'яч на власній половині та обігрався в опорній зоні, звідки пішла діагональ на Беккера. Шеральдо прорвався лівим флангом до карного майданчика та прострілив на дальню стійку, а Оярсабаль замикав без спротиву – і не влучив по воротах!
¡@mikel10oyar estuvo muy cerca de hacer el segundo para la @RealSociedad en el #RealSociedadBarça!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/QHgubr4WoH— LALIGA (@LaLiga) November 10, 2024
За п'ять хвилин по перерві Мікель міг виправитись за марнотратство, підхопивши відскок на лінії півкола та бахнувши з підйому під поперечку. Пеньї у відчайдушному стрибку перевів сферу над каркасом!
¡Paradón de Iñakiiii! #LaLigaHighlights pic.twitter.com/0GrERmvyf9— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 10, 2024
Ще за дві хвилини сталася нова пожежа. Кубо відборовся з величезним Мартінесом, Арамбурру підхопив відскок і влетів на правий край карного майданчика, а звідти покотив вздовж лінії воротарського – Шеральдо замикав у дотик, але пробив неточно!
На 72-й же хвилині свіжий Барренечеа відгукнувся на закидання з глибини, тікаючи Кунде. Втім, Андер дістав м'яч на куті воротарського й змушений був пробивати "шведою" з незручної позиції. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки.
Lucharemos hasta el final!!!#LaLigaHighlights | #RealSociedadBarça pic.twitter.com/oloNnFFfqG— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 10, 2024
Барселона за весь цей час мала лишень кутовий із замиканням Кубарсі. Бути б 1:1, якби м'яч, облизнувши каркас, не пішов за межі поля. Нічого цікавішого "блаугранас" не створили – і це вже тенденція. Точно такий же провальний другий тайм вболівальники побачили і в поєдинку з Еспаньйолом, де гранд ковтав момент за моментом без відповіді.
Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Реал Сосьєдада. Хансі Флік зазнав другої поразки у Ла Лізі – і знову від баскського середняка. Першим кривдником стала Осасуна, яка влаштувала Барсі розгром.
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