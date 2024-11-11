Барселона втрачає кадри

Барселона приїхала до Сан-Себастьяна без Ямала. Голден-бой у матчі Ліги чемпіонів проти Цвени Звєзди отримав важку контузію правої щиколотки. Дискомфорт не зник до вихідних – каталонський клуб поки не знає термінів повернення. Можливо, Ламіну доведеться пропустити ігри Ліги націй.

Можливо, ця травма стала не останньою на цьому тижні для "блаугранас". Ще у першому таймі проти Сосьєдада зашкутильгав Де Йонг, який однак дограв до перерви. На другий тайм Френкі вже не вийшов, поступившись місцем Ольмо. Втім, навіть і такими втратами Барселона була зобов'язана перемагати 13-ту команду чемпіонату – нехай і на її полі.

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Барселона стала жертвою "грабіжників"

У першій 20-хвилинці гострих моментів не виникало. Винятком став епізод на 13-й хвилині, коли Де Йонг пройшов до лінії карного майданчика та пробив у Лєвандовскі. М'яч підскочив угору й заметушився по штрафному.

Першим у ситуації розібрався поляк, який підхопив невдалий винос головою від Субельдії та розстріляв ворота басків. Втім, рахунок не змінився через офсайд, який зафіксували у Роберта в момент удару Френкі.

Втім, у багатьох вболівальників закрались сумніви. Стоп-кадри епізоду не викликали довіри. На повторі ж було помітно, що нога Лєвандовскі точно розташовувалась перед ногою Агерда.

А потім з'явились стоп-кадри з напівавтоматичної системи фіксації офсайду – і там стала очевидною катастрофічна помилка суддів. Лінію провели по нозі захисника Сосьєдада!

BREAKING: Lewandowski’s goal was NOT offside. VAR mistook the defender’s foot as Lewandowski’s foot. It was a valid goal. @ArchivoVAR pic.twitter.com/l4MVSBtrRX — ACE (fan) (@FCB_ACEE) November 10, 2024

Після цього матч хотілося вимкнути, адже у соцмережах викотили купу цікавих мемів. Та і на заголовки каталонських ЗМІ хотілось дивитись більше.

Los zapatos de Lewandowski según el VAR. pic.twitter.com/xprPXtP4Ob — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) November 10, 2024

Lewandowski's shoes according to VAR pic.twitter.com/QkH5gwISQE — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) November 10, 2024

Сосьєдад знайшов протиотруту Барселоні. Дриблінг Кубо + відкривання Кубо ледь не знищили машину Фліка

Реал Сосьєдад обрав досить сміливий оборонний план, високо пресингуючи Барселону на стадії білд-апу – але швидко повертаючись у середній / низький блок в разі невдалого тиску. При позиційному захисті баски трималися в схемі 4-4-2. Іманол Альгуасіл цим підходом не здивував, зігравши за типовою моделлю.

Набагато цікавішою виглядали адаптації атакувальної моделі. Тут у господарів виділялись дві родзинки. Перша – ставка на сильні якості Кубо.

Основне його завдання Такефуси полягало у розгоні контратак Сосьєдада, хоча чорнової роботи у нього теж вистачало. Японець підхоплював нічийні м'ячі чи скидки в глибині, заплітав комбінації, тікав на простір чи запускав туди партнерів, а також постійно обігрував 1в1.

Кубо віддав 6 передач із просуванням (більше тільки у центрбека Мартінеса з Барси), тричі викотив пас під удар і двічі проходив суперника на дриблінгу 1в1 (з двох спроб). Також він увійшов до топ-3 за просуваннями через ведення м'яча, поступаючись тільки Бальде та все тому ж Мартінесу. Крім того, Такефуса заробив для "чуррі-урдін" небезпечний штрафний.

Іншою особливістю атак Сосьєдада стали часті діагональні переведення. Цей інструмент дуже ефективний проти високої лінії оборони – Барселон сама так діяла проти Баварії, а мюнхенці таким же чином забили у її ворота. На чужій третині баски також використовували відкривання в недодачу, та і загалом вони добре підтримували прориви Кубо.

Особливо в цій роботі вибілялись Беккер і Оярсабаль, які працювали у ширині або використовували діагональні забігання за спину. Це – ще один елемент боротьби проти високих ліній оборони, адже подібне зміщення важче спіймати в офсайд. У цьому матчі господарі залізли в положення поза грою всього три рази.

Довга діагональ – один із найпопулярніших кластерів передач Сосьєдада в матчі проти Барси. П'ять із шести спроб виявились точними. Показово, наскільки менш ефективними є прямі виноси.

Усі свої чесноти Сосьєдад конвертував у гостроту. У поєднанні з дуже інтенсивною роботою оборонного блоку такий футбол приніс фантастичну статистику. Баски перестріляли Барселону за ударами (14:11), а за дотиками у штрафному на 80 хвилину вони вели з рахунком 26:11.

Зрештою, підопічні Мануеля Альгуасіла розтоптали "блаугранас" за очікуваними голами (1,85 xG проти 0,64). Ця картина навіть применшує колосальну перевагу господарів за кількістю моментів.

Кубо не пощастило з партнерами-марнотратами, але для перемоги вистачило і їх

Перший небезпечний епізод біля воріт "блаугранас" стався внаслідок фолу на Кубо. Браїс Мендес зі стандарту закрутив м'яч під поперечку, однак Пенья в карколомному стрибку парирував. Подальший кутовий нічого баскам не приніс – втім, атака другим темпом принесла нову гостроту.

Кубо підхопив сферу на куті штрафного, легко переграв Педрі та Кунде, після чого завдав щільного удару. Пенья виручив гостей.

На 33-й же хвилині Іньякі змушений був виймати м'яч із сітки. Баски виграли верхову дуель в опорній зоні після виносу Пеньї, а Сучіч головою скинув сферу за спину Кубарсі. Шеральдо одразу ж зробив ривок, який проспав Кунде – як наслідок, лівий фулбек вийшов сам на сам, спокійно перегравши голкіпера. 1:0!

На 1-й компенсованій хвилині Сосьєдад міг подвоїти свою перевагу. Кубо підхопив м'яч на власній половині та обігрався в опорній зоні, звідки пішла діагональ на Беккера. Шеральдо прорвався лівим флангом до карного майданчика та прострілив на дальню стійку, а Оярсабаль замикав без спротиву – і не влучив по воротах!

За п'ять хвилин по перерві Мікель міг виправитись за марнотратство, підхопивши відскок на лінії півкола та бахнувши з підйому під поперечку. Пеньї у відчайдушному стрибку перевів сферу над каркасом!

Ще за дві хвилини сталася нова пожежа. Кубо відборовся з величезним Мартінесом, Арамбурру підхопив відскок і влетів на правий край карного майданчика, а звідти покотив вздовж лінії воротарського – Шеральдо замикав у дотик, але пробив неточно!

На 72-й же хвилині свіжий Барренечеа відгукнувся на закидання з глибини, тікаючи Кунде. Втім, Андер дістав м'яч на куті воротарського й змушений був пробивати "шведою" з незручної позиції. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки.

Барселона за весь цей час мала лишень кутовий із замиканням Кубарсі. Бути б 1:1, якби м'яч, облизнувши каркас, не пішов за межі поля. Нічого цікавішого "блаугранас" не створили – і це вже тенденція. Точно такий же провальний другий тайм вболівальники побачили і в поєдинку з Еспаньйолом, де гранд ковтав момент за моментом без відповіді.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Реал Сосьєдада. Хансі Флік зазнав другої поразки у Ла Лізі – і знову від баскського середняка. Першим кривдником стала Осасуна, яка влаштувала Барсі розгром.

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