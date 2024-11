Барселона втрачає кадри

Барселона приїхала до Сан-Себастьяна без Ямала. Голден-бой у матчі Ліги чемпіонів проти Цвени Звєзди отримав важку контузію правої щиколотки. Дискомфорт не зник до вихідних – каталонський клуб поки не знає термінів повернення. Можливо, Ламіну доведеться пропустити ігри Ліги націй.

Можливо, ця травма стала не останньою на цьому тижні для "блаугранас". Ще у першому таймі проти Сосьєдада зашкутильгав Де Йонг, який однак дограв до перерви. На другий тайм Френкі вже не вийшов, поступившись місцем Ольмо. Втім, навіть і такими втратами Барселона була зобов'язана перемагати 13-ту команду чемпіонату – нехай і на її полі.

Барселона стала жертвою "грабіжників"

У першій 20-хвилинці гострих моментів не виникало. Винятком став епізод на 13-й хвилині, коли Де Йонг пройшов до лінії карного майданчика та пробив у Лєвандовскі. М'яч підскочив угору й заметушився по штрафному.

Першим у ситуації розібрався поляк, який підхопив невдалий винос головою від Субельдії та розстріляв ворота басків. Втім, рахунок не змінився через офсайд, який зафіксували у Роберта в момент удару Френкі.

Втім, у багатьох вболівальників закрались сумніви. Стоп-кадри епізоду не викликали довіри. На повторі ж було помітно, що нога Лєвандовскі точно розташовувалась перед ногою Агерда.

А потім з'явились стоп-кадри з напівавтоматичної системи фіксації офсайду – і там стала очевидною катастрофічна помилка суддів. Лінію провели по нозі захисника Сосьєдада!

BREAKING: Lewandowski’s goal was NOT offside. VAR mistook the defender’s foot as Lewandowski’s foot. It was a valid goal. @ArchivoVAR pic.twitter.com/l4MVSBtrRX