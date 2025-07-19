Барселона мала всі шанси підписати Ніко Вільямса після завершення сезону 2024/25, однак трансфер зірвався через необережні дії каталонців під час обговорення угоди.

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Як повідомляє AS, перемовини між спортивним директором клубу Деку та представником футболіста Феліксом Тайнтою проходили у позитивному ключі – поки каталонці не запідозрили, що агент паралельно веде переговори з Атлетіком щодо нового контракту.

На тлі затягування переговорів один з представників Барселони, за даними джерела, звернувся безпосередньо до Ніко Вільямса з проханням розірвати співпрацю з Тайтою та найняти когось з відомих агентів – на кшталт Жорже Мендеша або Піні Захаві. Цей крок викликав обурення в родині гравця.

Зрештою, Вільямс вирішив залишитись в Атлетіку та підписав сенсаційний 10-річний контракт зі своїм рідним клубом, остаточно зруйнувавши трансферні плани Барселони.

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