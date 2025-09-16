Ламін Ямаль продовжує страждати від болю в паху і не зіграє проти Ньюкасла в дебютному матчі Барселони в Лізі чемпіонів нового сезону. Участь 18-річного вінгера в матчі проти Хетафе знаходиться під серйозним сумнівом, і, схоже, він навряд чи буде доступний в матчі проти Ов'єдо. Про це інформує Mundo Deportivo.

Найреалістичніший сценарій, який завжди вимагає максимальної обережності через серйозність травми, полягає в тому, що він може повернутися на кілька хвилин у матчі проти Реала Сосьєдад, хоча мета ясна: бути на 100% готовим до матчу з ПСЖ Іллі Забарного.

Повідомляється, що Ямаль відчув дискомфорт у матчі з Леванте. Він посилився після матчу з Райо Вальєкано. Гравець продовжує щоденні сеанси фізіотерапії та спеціальне лікування, щоб скоротити час відновлення.

Матч Барселона – ПСЖ відбудеться 1 жовтня.

