Презентація нової форми "блаугранас" запланована на липень поточного року. Наразі відомо, що основна футболка буде звичайного бордового кольору.

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Головною фішкою нового екіпірування буде напівпрозорий ромб. Це спроба віддати шану жіночій команді Барселони 1971 року. У той час на їхніх футболках поєднувався ромб з емблемою клубу. Рекламні логотипи Nike, Spotify та Acnur будуть білими. Прапор Каталонії на потилиці залишиться. Також форма матиме п'ять смуг.

FC Barcelona 23-24 iç saha forması sızdı!

FC Barcelona 23-24 home jersey leaked! pic.twitter.com/tgv5qTqGz5 — esvaphane (@esvaphane) April 21, 2023

Зазначимо, Mundo Deportivo повідомляє, що другий комплект форми може бути незвичного білого кольору.

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