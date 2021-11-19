У шорт-листі Барселони опинився капітан Валенсії Хосе Гайя, повідомляє журналіст Жерар Ромеро у Twitter.

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Чинний контракт іспанця з "кажанами" розрахований до літа 2023-го, а transfermarkt оцінює його у 35 млн євро. Окрім варіанту з Хосе, каталонці ще приглядаються до оборонців Челсі Сесара Аспілікуети та Андреа Крістенсена, чиї угоди завершуються влітку.

За даними ЗМІ, скрутне фінансове становище поки не дозволяє Барселоні здійснювати гучні трансфери.

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