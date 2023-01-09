Наприкінці звітної зустрічі іспанець зчепився зі Стефаном Савічем. Вони добряче нам'яли один одному боки, за що були вилучені з поля. Проте цілком ймовірно, що зовсім скоро вони знову повернуться до гри.

Рвали волосся і стискали геніталії – відео бійки зірок Барселони та Атлетіко, яка завершилася двома червоними

За інформацією Sport.es, арбітр матчу Хосе Луїс Мануера кваліфікував дії гравців таким чином, що жорсткого покарання вони не отримають. Зокрема, у рапорті рефері вилучення Торреса отримало такий коментар: "Наполегливо хапав суперника за волосся, коли м'яч був у грі, але не на відстані поруч з ними".

Це означає, що футболісти отримають по кілька матчів дискваліфікації, а Ферран взагалі зможе зіграти у наступному матчі Барселони – півфіналі Суперкубка Іспанії проти Бетіса (відбудеться 12 січня). Якби арбітр присвоїв конфлікту статус "нападу", то дискваліфікація поширювалася б на всі турніри, але в цьому випадку гравці пропускатимуть лише матчі Ла Ліги.

Барселона втримала важку перемогу над Атлетіко, ставши одноосібним лідером Ла Ліги