Барселона розраховує на Торреса в Суперкубку Іспанії – покарання за брутальну бійку виявилося "м'яким"
Нападник Барселони Ферран Торрес може уникнути тривалої дискваліфікації через бійку в матчі з Атлетіко (1:0).
Наприкінці звітної зустрічі іспанець зчепився зі Стефаном Савічем. Вони добряче нам'яли один одному боки, за що були вилучені з поля. Проте цілком ймовірно, що зовсім скоро вони знову повернуться до гри.
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За інформацією Sport.es, арбітр матчу Хосе Луїс Мануера кваліфікував дії гравців таким чином, що жорсткого покарання вони не отримають. Зокрема, у рапорті рефері вилучення Торреса отримало такий коментар: "Наполегливо хапав суперника за волосся, коли м'яч був у грі, але не на відстані поруч з ними".
Це означає, що футболісти отримають по кілька матчів дискваліфікації, а Ферран взагалі зможе зіграти у наступному матчі Барселони – півфіналі Суперкубка Іспанії проти Бетіса (відбудеться 12 січня). Якби арбітр присвоїв конфлікту статус "нападу", то дискваліфікація поширювалася б на всі турніри, але в цьому випадку гравці пропускатимуть лише матчі Ла Ліги.
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