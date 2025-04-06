Барселона в рамках 30-го туру Ла Ліги 2024/25 розписала нічию з Бетісом (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сенсаційна поразка Реала від Валенсії відкрила шикарну можливість для Барселони. Каталонці отримали нагоду відірватись від "вершкових" аж на шість очок – для цього треба було переграти Бетіс вдома на Монжуїку. Андалусійці виграли в останніх шести турах поспіль, але за останні вісім матчів проти "блаугранас" вони програли сім разів за відсутності звитяг.

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Втім, на звітну зустріч підопічні Мануеля Пеллегріні налаштувались як слід. Вже на 1-й хвилині Кучо Ернандес виривався віч-на-віч зі Щенсни, обігравши його й пробивши повз порожній кут, хоча там все одно помітили офсайд. На 14-й же хвилині Руйбаль класно стріляв з дистанції, трішки не влучивши у дальню дев'ятку.

Бетіс грав сміливо, пресингуючи й цікаво комбінуючи, однак клас каталонців рано дався взнаки. На 6-й хвилині забивати мав Педрі, який протягнув м'яч на кут штрафного й вгатив у ближній верхній (Адріан парирував), а на 7-й Гаві відкрив рахунок. Хавбек відкрився на правому краю карного майданчика й прошив голкіпера – 1:0!

У гольовій атаці участь взяли ще й Ямаль (розпочав комбінацію) та Торрес (виконав асист). Гаві взяття воріт не святкував, адже він є вихованцем академії Бетіса.

Гості не знітились, огризнувшись вищезгаданим ударом Руйбаля, а на 16-й хвилині "вердібланкос" взагалі відігрались. Вийшло дуже просто – Ло Челсьо подав з кутового, Натан перестрибнув Араухо й пробив по центру, а Щенсни не зміг спіймати м'яч. 1:1!

У середині першого тайму Барселона таки встановила контроль над грою, відігнавши Бетіс у середній та низький блоки. Було проведено немало хороших атак, однак у завершення постійно чогось бракувало – або пасу, або своєчасного ривка, або удару. До перерви у "блаугранас" пригадується всього два справді гольових епізоди.

Так, на 29-й хвилині Гаві запустив проникну передачу в штрафний, а Бальде виконав простріл вздовж лінії воротарського. Торрес замикав метрів з чотирьох, спрямовуючи сферу в ближній кут – втім, м'яч пройшов повз каркас.

На 38-й же хвилині каталонці провели атаку з трьома ударами у периметрі, два з яких парирував Адріан, а один накрили.

Бетіс перед перервою огризнувся потенційним виходом Ло Чельсо віч-на-віч. Щенсни своєчасно вийшов за межі карного майданчика й випередив Джованні, тож команди відправились відпочивати за нічийного рахунку. Здавалося, що в другому таймі Барса таки дотисне Бетіс.

Реальність виявилась неоднозначною. З одного боку, кількість ударів не зросла, а Бетіс до 70-х хвилин непогано відбивався. І це при тому, що Хансі Фліку довелося випускати Рафінью З іншого, головним героєм другого тайму став голкіпер Адріан – хоча більшість ударів він був зобов'язаний брати.

Перший порятунок трапився вже за дві хвилини по перерві, коли Педрі розрізним пасом вивів Кунде сам на сам. Жюль хитнув захисника на куті воротарського й потужно пробив у ближній кут – втім, Адріан встиг викинути ногу, парирувати й накрити підібрати відскок!

На 62-й хвилині Гаві небезпечно пробивав з лету після невдалого штрафного Рафіньї. Удар рикошетом від Бартри пролетів у сантиметрах від лівої стійки!

На 69-й же Рафінья увійшов на правий край карного майданчика після розіграшу кутового та вистрілив у дальній кут – трохи неточно!

На 80-й Рафінья спробував обхитрити Адріана, вгативши низом зі стандарту у воротарський кут, але голкіпер не спав. На 82-й лише блок від Бартри та офсайд врятували "вердібланкос", коли Фермін Лопес стріляв з меж воротарського.

Бетіс же на 88-й несподівано огризнувся лонгшотом Натана метрів з 35-ти у ліву дев'ятку – Щенсни парирував!

Вже у компенсований час Барса могла вирвати перемогу внаслідок прострілу Рафіньї вдовж лінії воротарського. Одразу двоє каталонців летіли на замикання – і не встигли! Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию. Підопічні Хансі Фліка не змогли зробити відрив від Реала критичним.

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