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Барселона розписала бойову нічию з Ейбаром в заключному турі чемпіонату

19 травня 19:07 433 Читать на русском
Барселона розписала бойову нічию з Ейбаром в заключному турі чемпіонату
Ейбар – Барселона – 2:2

Ейбар на власному полі врятував нічию з Барселоною. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласіс
 
Ліонель Мессі 31’
Ліонель Мессі 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Ліонель Мессі
32’ Ліонель Мессі
45+1’ Пабло де Бласіс

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В останньому матчі 38 туру і всього чемпіонату Іспанії сезону 2018/19 Ейбар приймав Барселону. Тренування з підвищеною відповідальністю – інакше цей матч не назвеш. Інтрига полягала лише у тому, чи зможе забити Мессі, адже його найближчий переслідувач у гонитві за "Золотою бутсою" – Кіліан Мбаппе – відстає лише на два голи (у обох залишилось ще по одному матчу).

"Зброярі" розпочали активніше і їхні зусилля вийти вперед втілив в середині першого тайму Марк Кукурелья.

Та вже за десять хвилин Ліонель Мессі протягом шістдесяти секунд двічі засмутив Марко Дмітровіча.

А на останній хвилині першої половини зустрічі Пабло де Бласіс ударом зльоту у праву дев’ятку зрівняв рахунок у матчі.

Другий тайм пройшов у в’язкій боротьбі, фактично без моментів. З найбільш небезпечних можна виділити хіба що удар Серхі Енріча на 53-й хвилині, з яким не без проблем впорався Яспер Сіллессен та удар Марка Кукурельї наприкінці матчу.

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