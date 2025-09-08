Барселона зможе розраховувати на важливого хавбека під час матчу проти Ньюкасла.

У матч проти Польщі (1:1) у відборі до ЧС-2026 Френкі де Йонг отримав травму та покинув розташування національної команди.

Прес-служба Барселони повідомила, що у нідерландського хавбека діагностували легке ушкодження зовнішнього запирального м'яза правої ноги. Утім, "кулес" не розголосили про терміни відновлення.

За інформацією Mundo Deportivo, Гансі Флік, наставник "блаугранас", не буде ризикувати, і проти Валенсії де Йонг не зіграє. Нідерландець має відновитися до матчу проти Ньюкасла в Лізі чемпіонів, який запланований на 18 вересня.

До слова, Барселона прийматиме Валенсію у неділю, 14 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

