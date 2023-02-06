Барселона в центральному матчі 20-го туру Ла Ліги зробила заявку на чемпіонство, в черговий раз розбивши Севілью на Камп Ноу (3:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Барселона після сенсаційної поразки Реала отримала змогу відірватись від мадридців аж на вісім очок. Для цього необхідно було переграти Севілью у рідних стінах. Завдання виглядало відносно простим, враховуючи історію протистояння.

За останні 19 матчів у Ла Лізі на "Камп Ноу" андалусійці не виграли жодного разу. Остання їхня виїзна перемога над каталонцями сталася у 2010 році в Кубку. В чемпіонаті ж нервіонці не тріумфували на "Камп Ноу" аж 21 рік, а загалом вони знали тріумфів над Барсою цілих 8 років.

На перші 30 хвилин поєдинку гості виставили еталонний автобус. Карта дотиків "рохібланкос" до м'яча говорила сама за себе. Севілья виставила компактний і щільний блок, не залишаючи простору між лініями. Це створювало Барсі проблеми в просуванні – а травма Бускетса вже на 8-й хвилині їх тільки посилила. Замість Серджі вийшов Кесьє.

Каталонці створили мізерну кількість моментів, але вони були гострими. Зокрема, на 17-й хвилині Гаві скинув лонгбол від Де Йонга точно під вривання Лєвандовскі в штрафний – поляк пробив з правого краю, Гудель підрізав удар у власні ворота, але Буну парирував! Подальший навіс з кутового замкнув Араухо, спрямувавши м'яч під дальню стійку, однак сфера пролетіла поруч зі стійкою.

На 26-й же хвилині Лєвандовскі дали пробити метрів з 23-ї. М'яч полетів точнісінько під ліву штангу – втім, Буну в карколомному стрибку врятував Севілью.

В останній третині першого тайму активність "блаугранас" знизилась. Севілья почала працювати сміливіше, вступаючи у високий і доволі ефективний пресинг – хоча кілька разів господарі красиво його пройшли, тікаючи в небезпечні контратаки без логічного завершення. Нервіонці навіть намагалися атакувати, але без особливого ентузіазму.

Як наслідок, в останні 15 хвилин перед перервою вболівальники побачили всього один момент, та і той виявився випадковим. Гудель підрізав верхову передачу у дальній кут власних воріт – Буну вже не міг врятувати, однак м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

У роздягальні Хорхе Сампаолі провів подвійну заміну. Замість Торреса вийшов Хіль, а Ламела замінив Ен-Несірі. Севілья явно збиралася зосередитись на контратаках, але на старті другого тайму план не вигорів. Барселона з новими силами прийнялась домінувати на чужій половині, не випускаючи "рохібланкос" за центральне коло.

За перші 10 хвилин каталонці провели 16 дотиків до м'яча у штрафному. Зрештою, тиск підопічних Хаві вилився у справедливий і надзвичайно красивий гол. Барселона провела затяжну позиційну атаку, в завершенні якої Кесьє прийняв проникну передачу від Педрі, поставив корпус і зовнішнім боком стопи віддав розрізний пас на лівий край штрафного – туди увірвався Альба, який пробив у дальній кут. 1:0!

Це другий за тривалістю комбінації гол "блаугранас" у поточному чемпіонаті. Перед взяттям воріт Барса провела 17 передач – більше мав тільки гол Торреса у ворота Атлетіка в жовтні (20 передач). Альба ж забив свій другий гол у сезоні, відзначившись на Камп Ноу вперше за рік.

Хорхе Сампаолі спробував вдатись до тактичних перестановок, замінивши Акунью на Окампоса. Камери довго показували, як Жордан читав листочок з вимогами коуча й роздаючи команди, однак це аж нічим не допомогло. До кінця поєдинку Севілья провела всього один удар – головою, після стандарту, в руки тер Штегену.

Не можна сказати, що Барселона розривала суперника, але гра була під повним контролем "блаугранас". Цей контроль досить логічно вилився у гол на 70-й хвилині – Рафінья отримав закидання з глибини на правий край штрафного, хитнув захисника й покотив передачу на дальню стійку. Оборона прогавила Гаві, а той вколотив м'яч у порожні ворота. 2:0.

На 79-й же хвилині Альба відгукнувся на передачу від Де Йонга й прострілив вздовж лінії воротарського. Рафінья замкнув – 3:0! Були й інші хороші моменти, однак гол бразильця став останнім у зустрічі. Підопічні Хаві відсвяткували розгромну перемогу.

De pass van Frenkie is op maat en Alba speelt een belangrijke rol bij de doelpunten voor https://t.co/pfpw3Hdlik z’n goal nu ook de assist op Raphina die de 3-0 maakt.Barca op rozen.#BarSev3-0 pic.twitter.com/FyL3fKeO16 — Alan Campfens (@AlanCampfens) February 5, 2023

Барселона набрала 53 очки, відірвавшись від Реала на 8 очок. "Блаугранас" ніколи не втрачали подібної переваги на вершині Ла Лізі, а "вершкові" ніколи її не відігрували. Каталонці зробили грандіозну заявку на чемпіонство.