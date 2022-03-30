В матчі-відповіді 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів 2021/22 "синьо-гранатові" переграли своїх суперниць із Мадрида.

Ліга чемпіонів 2021/22 серед жінок, 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Барселона – Реал – 5:2 (перший матч – 1:3)

Голи: Мапі Леон, 8, Бонматі, 52, Піна, 55, Путельяс, 62, Хансен, 70 – Кармона, 16 (пен), Сомоса, 48

Третє Ель-Класіко за місяць знову завершилося тріумфом Барси. Спершу чоловіча команда виграла на Сантьяго Бернабеу з рахунком 4:0, а потім жінки "блаугранас" розібралися з Реалом в першому чвертьфіналі ЛЧ.

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Матч-відповідь подарував Барселоні ще одну знакову перемогу.

Господарі швидко відкрили рахунок. Мапі Леон з правого флангу закинула м'яч за комірець голкіперці Реала. Мадридки швидко відігралися з пенальті, а на старті другого тайму вийшли уперед завдяки фантастичному удару метрів з 40-ка.

Ще один гол гостей переводив гру в екстра-тайм, але Барса швидко зняла всі питання. Голи Бонматі, Піни, Путельяс і Хансен принесли господарям перемогу з рахунком 5:2. Варто відзначити влучний удар Клаудії Піни, яка технічно підсікла м'яч у дальній кут.

Чинні переможці жіночої ЛЧ вийшли у півфінал, зробивши ще один крок до захисту титулу.

До слова, матч відвідали 91 533 (!) уболівальники. Офіційний Twitter Барселони вказує, що це світовий рекорд відвідуваності гри жіночих команд.