Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Барселона зміцнила позицію на вершині Ла Ліги за два тижні до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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Флік провів невеличку ротацію

Поєдинок з Осасуною мав трагічне підґрунтя, адже він мав бути зіграний ще у позаминулому турі. Через раптову смерть члена медштабу Барселони гру розпочати не вдалося – саме тому зустріч з памплонцями відбулася всього через добу після завершення міжнародної паузи. Хансі Флік змушений був провести перестановки у складі.

Головною втратою став Рафінья, який тільки-но повернувся зі збірної Бразилії. Крім того, у запасі залишились Лєвандовскі, Араухо й Кубарсі. Зате в основі "блаугранас" вдалося побачити Гаві, Ольмо та Феррана Торреса.

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Барселона зробила результат вже у перші 20 хвилин. Суперник допоміг в одному з голів, але каталонці втратили лідера

"Кулес" домінували в обох таймах, тримаючи м'яч 74% часу, зробивши 34 дотики до м'яча у штрафному (проти 8 у Осасуни) й маючи 90% точності передач (72% у наваррців). Із 19 ударів каталонців 12 було проведено з меж карного майданчика гостей – памплонці ж провели всього 3 постріли.

Господарі відкрили рахунок вже на 11-й хвилині внаслідок ривка Бальде лівим флангом. Алехандро отримав своєчасну передачу від Де Йонга й прострілив на лінію воротарського, а Торрес замкнув – 1:0! Таким чином, Ферран виконав 17 результативну дію в усіх турнірах поточного сезону (14 голів + 3 асисти). Це вдвічі більше, ніж у дев'яти попередніх.

Торрес міг і дубль оформити, отримавши блискуче закидання від Ямаля на правий кут воротарського. Нападник опинився прямо перед голкіпером, пробивши прямо в нього.

На 18-й же хвилині закидушка від Педрі завершилась фолом воротаря Еррери проти Ольмо. Арбітр призначив пенальті, а Дані сам пішов його виконувати, пробивши під ліву стійку – і не забив! Еррера парирував. На жаль для гостей, VAR помітив передчасне вбігання Монкайоли, тож пенальті наказали перебивати.

Ольмо цілив у той же кут, а Еррера стрибнув у протилежний. 2:0! Втім, через п'ять хвилин Дані присів на газон і одразу покликав лікарів. Довгих розмов не було – іспанця замінив Фермін Лопес. Пізніше Marca повідомила, що травма Ольмо не є серйозною, однак терміни відновлення поки невідомі.

Торрес же на 39-й хвилині міг влаштувати розгром, завдавши прямого удару зі стандарту. Ферран пробив над стінкою, але влучив у поперечину! Зрештою, команди відправились відпочивати за переваги Барси з рахунком 2:0.

Другий тайм виявився спокійнішим. Моментів було небагато, причому до 70-х хвилин Осасуна виглядала навіть трішечки гостріше. Зокрема, на 48-й хвилині Еррандо замикав подачу зі стандарту, з мінімальної відстані пробивши головою. Трохи неточно!

Крапку в протистоянні поставив Лєвандовскі, який на 64-й хвилині замінив Торреса. Хоча почалося все з пасу Торре, якого випустили по перерві. Пабло закинув на хід Ферміну, а той виконав точний навіс на Роберта – 3:0!

Хансі Флік вже в історії!

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Барселони. Вона стала особливою для чинного тренера "блаугранас" – німець виграв 33 із 44 матчів на чолі каталонського клубу в усіх турнірах, тобто тріумфував у 75% випадків. Точно такі ж цифри мав Тіто Віланова.

Таким чином, Хансі Фліка серед тренерів з 10+ поєдинками на чолі Барси випереджає тільки Луїс Енріке, який виграв 76,24% матчів.

Ну а зараз важливо, що Барса зміцнила свої позиції на вершині Ла Ліги, відірвались від другої позиції на відстань трьох очок.

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