Барселона перед міжнародною паузою втратила очки з Райо Вальєкано, тоді як Реал ось уже п'ять турів штампує перемоги в Ла Лізі. За таких умов каталонці не мали права на ще одну осічку – "вершкові" могли відірватись занадто далеко. Тиждень тому "блаугранас" розбомбили Валенсію (6:0), однак домашка проти Хетафе обіцяла бути складнішою.

Флік покарав героя матчу Ліги чемпіонів – жодних винятків

Мадридці підходили до зустрічі з трьома перемогами в чотирьох матчах, але суперники були прохідними. Більш важливим є реноме команди Пепе Бордаласа – вона завжди грає брудно й жорстко, вміло збиває ритм і завжди дає бій грандам. Три з п'ятьох попередніх поєдинків проти Барси завершились внічию, тож вболівальники очікували на битву.

У шостому турі Ла Ліги каталонська Барселона зіграє на виїзді проти Ов'єдо. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами гостей – 1,30. Нічия оцінена коефіцієнтом 5,75. Тріумф Ов'єдо – 8,50.

Хетафе виправдав очікування щодо грубощів, болючих ударів по ногах та сутичок між футболістами. Ось так, наприклад, Лєвандовського штовхали поза ігровим епізодом.

А ось так завершилось єдиноборство Крістенсена. Центрбеку "блаугранас" розбили губу.

Вони принесли важливий тактичний успіх – Рафінья сів на жовту картку та ледь не отримав ще одну за поштовх Ріко. Хансі Флік не випустив бразильця на другий тайм. Від гріха подалі.

А от у футбольному аспекті Барселона не залишила мадридцям жодного шансу. Перший тайм завершився з рахунком 8:0 за ударами, а вийти вперед каталонцям вдалося вже на 15-й хвилині – причому красиво. Рафінья видав розрізний пас, Ольмо влетів у штрафний з глибини та скинув м'яч п'ятою під удар Торресу, а Ферран у дотик поцілив під дальню стійку. 1:0!

Наступного дійсно гострого епізоду довелося чекати аж до 28-ї хвилини. Забивати мав Лєвандовскі, який тягнувся до прострілу Педрі.

На 34-й же хвилині Барселона подвоїла свою перевагу. Рафінья зачепився за винос з власної половини й миттєво організував Феррану вихід віч-на-віч. Нападник не став йти у зближення, а пробив з дистанції – точно в лівий нижній кут. 2:0!

На 41-й хвилині Лєвандовскі мав запустити розгром, отримавши передачу на хід і пробивши з правого кута карного майданчика. Сорія парирував. Ще за три хвилини Торрес був близьким до хет-трикe – Педрі класною закидушкою Феррана віч-на-віч, а той вгатив з лету. Поперечина врятувала Хетафе!

Відпочивати команди відправились за рахунку 2:0. Хетафе зробив спробу перегорнути хід зустрічі на старті другого тайму, але нічого особливого гості не створили. Барселона ж, особливо не стараючись, довела справу до 3:0 на 62-й хвилині.

Героєм епізоду слід назвати Рашфорда. Маркус замінив Рафінью по перерві, уникнув офсайду й зачепився за передачу на хід правим флангом. Англієць завершив прорив катбеком під удар Ольмо – Дані ж замкнув у дотик. 3:0! Всі питання щодо переможця були зняті.

За шість хвилин Рашфорд міг і сам забити, увірвавшись на правий край штрафного та пробивши у ближній кут. Сорія парирував. У компенсований же час Сорія парирував його удар з близької відстані. Між цими епізодами розташувався обвідний постріл Ферміна Лопеса, який пройшов повз дальню штангу.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Барселони. Підопічні Хансі Фліка продовжують гонитву за Реалом, тримаючись на відстані двох залікових балів.

