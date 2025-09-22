Барселона розгромила Хетафе – Ферран Торрес оформив дубль, Рашфорд віддав асист
Барселона у рамках 5-го туру Ла Ліги 2025/26 перемогла Хетафе (3:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Барселона перед міжнародною паузою втратила очки з Райо Вальєкано, тоді як Реал ось уже п'ять турів штампує перемоги в Ла Лізі. За таких умов каталонці не мали права на ще одну осічку – "вершкові" могли відірватись занадто далеко. Тиждень тому "блаугранас" розбомбили Валенсію (6:0), однак домашка проти Хетафе обіцяла бути складнішою.
Флік покарав героя матчу Ліги чемпіонів – жодних винятків
Мадридці підходили до зустрічі з трьома перемогами в чотирьох матчах, але суперники були прохідними. Більш важливим є реноме команди Пепе Бордаласа – вона завжди грає брудно й жорстко, вміло збиває ритм і завжди дає бій грандам. Три з п'ятьох попередніх поєдинків проти Барси завершились внічию, тож вболівальники очікували на битву.
Хетафе виправдав очікування щодо грубощів, болючих ударів по ногах та сутичок між футболістами. Ось так, наприклад, Лєвандовського штовхали поза ігровим епізодом.
А ось так завершилось єдиноборство Крістенсена. Центрбеку "блаугранас" розбили губу.
Вони принесли важливий тактичний успіх – Рафінья сів на жовту картку та ледь не отримав ще одну за поштовх Ріко. Хансі Флік не випустив бразильця на другий тайм. Від гріха подалі.
А от у футбольному аспекті Барселона не залишила мадридцям жодного шансу. Перший тайм завершився з рахунком 8:0 за ударами, а вийти вперед каталонцям вдалося вже на 15-й хвилині – причому красиво. Рафінья видав розрізний пас, Ольмо влетів у штрафний з глибини та скинув м'яч п'ятою під удар Торресу, а Ферран у дотик поцілив під дальню стійку. 1:0!
Наступного дійсно гострого епізоду довелося чекати аж до 28-ї хвилини. Забивати мав Лєвандовскі, який тягнувся до прострілу Педрі.
На 34-й же хвилині Барселона подвоїла свою перевагу. Рафінья зачепився за винос з власної половини й миттєво організував Феррану вихід віч-на-віч. Нападник не став йти у зближення, а пробив з дистанції – точно в лівий нижній кут. 2:0!
На 41-й хвилині Лєвандовскі мав запустити розгром, отримавши передачу на хід і пробивши з правого кута карного майданчика. Сорія парирував. Ще за три хвилини Торрес був близьким до хет-трикe – Педрі класною закидушкою Феррана віч-на-віч, а той вгатив з лету. Поперечина врятувала Хетафе!
Відпочивати команди відправились за рахунку 2:0. Хетафе зробив спробу перегорнути хід зустрічі на старті другого тайму, але нічого особливого гості не створили. Барселона ж, особливо не стараючись, довела справу до 3:0 на 62-й хвилині.
Героєм епізоду слід назвати Рашфорда. Маркус замінив Рафінью по перерві, уникнув офсайду й зачепився за передачу на хід правим флангом. Англієць завершив прорив катбеком під удар Ольмо – Дані ж замкнув у дотик. 3:0! Всі питання щодо переможця були зняті.
За шість хвилин Рашфорд міг і сам забити, увірвавшись на правий край штрафного та пробивши у ближній кут. Сорія парирував. У компенсований же час Сорія парирував його удар з близької відстані. Між цими епізодами розташувався обвідний постріл Ферміна Лопеса, який пройшов повз дальню штангу.
У підсумку, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Барселони. Підопічні Хансі Фліка продовжують гонитву за Реалом, тримаючись на відстані двох залікових балів.
