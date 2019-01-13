Барселона розгромила Ейбар і відновила 5-очкову перевагу над Атлетіко

Барселона забила три м'ячі без відповіді у ворота Ейбара та здобула перемогу в рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур

Барселона – Ейбар – 3:0

Голи: Суарес, 19, 59, Мессі, 53

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Зі старту поєдинку "блаугранас" взяли під контроль м'яч і почали "катати" його в центрі поля. Реальна можливість відкрити рахунок виникла вже на 8-й хвилині. Це Мессі класно навішував зі штрафного від правої бровки, але Піке не зумів головою відправити м'яч у ворота. Каталонці після цього моменту на деякий час заспокоїлися, продовжуючи отримувати задоволення від перепасовування в центрі поля.

Проте, так само легко Барселоні дався і забитий м'яч. На 19-й хвилині Коутінью і Суарес розіграли двоходівку на підступах до штрафного майданчика, й Філіппе вивів Луїса віч-на-віч із кіпером Ейбара, а уругваєць спокійно відправив м'яч у дальній кут воріт – 1:0. Тут же Суарес міг забивати вдруге, але арбітри зафіксували в "дев'ятки" Барси офсайд.

Поступово хоробрості набралися й гості. "Зброярі" на 28-й хвилині ледь не зрівняли рахунок із першої ж нагоди: Енріч пробив після подачі Пеньї, але трохи не влучив в площину воріт, які вже не контролював тер Штеген. Барселона відповіла вже за хвилину, коли Роберто замикав навіс із флангу в падінні, але м'яч знову дивом розминувся із воротами.

Під завісу першого тайму Ейбар почав активніше грати у відборі й додав агресії в атаці. Тому свисток на перерву обіцяв цікаву гру в другій половині гри. Однак, із інтригою не склалося.

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Барса забила два швидкі м'ячі й фактично зняла всі запитання щодо переможця дуелі ще до 60-ї хвилини. Спочатку Суарес відібрав м'яч на чужій половині поля, обігрався з Коутінью та вивів на ударну позицію Мессі, а Ліонель спокійно забив свій рекордний м'яч. А на 59-й хвилині провалилася оборона гостей. Захисники проспали швидке вкидання з-за бокової від Роберто, що дозволило Суаресу втекти на побачення з Рієсго. Переграти ветерана для Луїса було справою техніки – 3:0.

На цьому "блаугранас" трохи заспокоїлися, але Ейбару, попри контроль над м'ячем, створення моментів давалося дуже важко. Хіба Енріч міг розмочити рахунок, але знову не влучив у площину. Надалі ж із беззубими атаками "зброярів" без проблем справлялася оборона Барселони.

Трохи пожвавили гру каталонців попереду заміни від Вальверде. Так, кілька разів у центрі подій опинявся Усман Дембеле. Спочатку молодий француз не зміг пробити після передачі Альби, а потім двічі не зміг віддати точний завершальний пас, щоб допомогти відзначитися своїм партнерам. Останній момент у матчі мав ейбарівець Арбілья, але удар Анаїца головою після подачі з кутового був надто неточним.

Отже, Барселона здобула чергову перемогу в іспанській першості й продовжує лідирувати в чемпіонаті. Каталонці мають 43 очки й на п'ять пунків випереджають мадридський Атлетіко.