Барселона відкрита до пропозицій щодо свого воротаря Марк-Андре тер Штегена, повідомляє Todofichajes.

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У таборі каталонців вважають, що 29-річний німець вже не демонструє колишній рівень. Раніше, інтерес до послуг Марк-Андре проявляла Баварія. Чинний контракт воротаря з "блаугранас" розрахований до літа 2025-го, transfermarkt оцінює німця у 55 млн євро.

У нинішньомус сезоні Ла Ліги тер Штеген провів 9 матчів, в яких пропустив стільки ж м'ячів.

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