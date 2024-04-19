Баварія у поточному сезоні вперше за тривалий час не здобула титул чемпіона Німеччини. Вихід в півфінал Ліги чемпіонів не зменшив розпач від невдач в національному чемпіонаті. Влітку мюнхенці планують значно посилити склад команди і виділили під ці цілі 150 мільйонів євро.

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Як повідомляє Relevo, керівництво Баварії уважно стежить за лідером Барселони Френкі де Йонгом. Контракт 26-річного півзахисника з "кулес" розрахований до 2026 року. "Браугранас" не відкидає ідею продати де Йонга, оскільки можуть отримати за нього близько 70 мільйонів євро, що значно покращить фінансові можливості команди. Крім того, відхід нідерландця, зарплата якого становить 18 млн євро, розвантажить відомість.

Френкі де Йонг приєднався до Барселони у 2019 році, перейшовши з Аякса. Загалом за "кулес" півзахисник відіграв у 212 матчах у всіх турнірах. В активі 26-річного гравця 17 голів та 21 результативна передача.

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