Барселона готова відпустити Депая або Обамеянга, проте з клубу цього літа піде лише один з них, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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До габонця інтерес проявляв Челсі, а от Мемфіс хоче отримати статус вільного агента та продовжити виступи на топ-рівні. Одним з варіантів називають Ювентус.

Нагадаємо, що Обамеянг приєднався до Барселони лише взимку 2022 року та встиг у 23 матчах наколотити 13 голів. Депай став гравцем "блаугранас" влітку минулого року, забивши 13 м'ячів у 36 поєдинках.

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