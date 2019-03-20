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Барселона розглядає двох Морено на позицію лівого захисника

12:41 314 Читать на русском
Барселона розглядає двох Морено на позицію лівого захисника
Альберто Морено / фото із соцмереж

Барселона влітку спробує підписати ще одного лівого захисника.

Каталонський клуб планує оформити перехід гравця, який стане дублером Жорді Альби, повідомляє Esports RAC1.

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Зазначається, що Барселона не планує витрачати для цього солідну суму і спробує оформити перехід вільного агента або ж футболіста з невеликою клаусулою.

Наразі, "синьо-гранатові" розглядають двох претендентів: Альберто Морено із Ліверпуля та Алекса Морено із Райо Вальєкано. Зауважимо, що Альберто влітку стане вільним агентом, а трансферна вартість Алекса, за даними transfermarkt.com, складає 7,5 мільйона євро.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселони Барселона Барселона Альберто Морено Альберто Морено Алекс Морено Алекс Морено
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