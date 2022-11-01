Успіхи Мікеля Артети в лондонському клубі не залишилися без уваги Барселони, в системі якої іспанець свого часу перебував у статусі гравця. У клубі вважають, що Артета є ідеальним варіантом на посаду наставника Барси.

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Щоправда, не зараз. Хаві має повну довіру, а "блаугранас" поки не збираються змінювати тренера. А от у майбутньому Артета має високі шанси таки очолити Барселону, адже відповідає всім вимогам, повідомляє Sport.es.

Сам Мікель поки теж не збирається залишати Арсенал, хоча має добрі стосунки з усіма керівниками іспанського гранда – Жоаном Лапортою, Матеу Алемані, Жорді Кройфом.

Нагадаємо, Артета очолив Арсенал у 2019-му, а перед тим працював асистентом Хосепа Гвардіоли у тренерському штабі Манчестер Сіті. Під керівництвом 40-річного іспанця "каноніри" лідирують в АПЛ 2022/23.

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