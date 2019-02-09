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Барселона роздумує над продажем Коутінью, – Marca

13:00 1076 Читать на русском
Барселона роздумує над продажем Коутінью, – Marca
Філіппе Коутінью / фото: ФК Барселона

Майбутнє Філіппе Коутінью в Барселоні під серйозним питанням. Клуб роздумує над продажем найдорожчого гравця у своїй історії.

Барселона може відпустити Філіппе Коутінью вже цього року. У клубі незадоволені рівнем гри бразильця та роздумують над його продажем найближчого літа, якщо екс-лідер Ліверпуля не набере належної форми.

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Гроші, отримані за Коутінью, дозволять Барселоні покрити трансфер Френкі де Йонга, який влітку переїде в Іспанію за 75 млн євро. У той же час зазначається, що каталонці можуть відпустити бразильця виключно за умови отримання гідної пропозиції, повідомляє Marca.

В поточному сезоні 26-річний Коутінью провів 32 матчі в усіх турнірах. В активі атакувального півзахисника 8 голів та 5 результативних передач.

Нагадаємо, бразилець є рекордним трансфером в історії Барселони. У 2018 році каталонці заплатили Ліверпулю 135 млн євро. Контракт хавбека чинний до літа 2023 року.

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