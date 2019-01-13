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Барселона роздумує над підписанням Фернандо Льоренте

12:45 342 Читать на русском
Барселона роздумує над підписанням Фернандо Льоренте
Фернандо Льоренте / фото: ФК Тоттенхем

Форвард Тоттенхема Фернандо Льоренте потрапив у сферу інтересів Барселони, яка продовжує пошуки нападника.

Барселона продовжує пошуки центрфорварда. Каталонці до закриття зимового трансферного вікна планують підписати нападника, а одним із варіантів став форвард Тоттенхема Фернандо Льоренте.

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На думку представників Барселони, даний перехід обійдеться клубу у прийнятну суму, позаяк вже влітку у 33-річного Льоренте завершується контракт з Тоттенхемом. Крім того, наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде добре знайомий з нападником завдяки спільній роботі в Атлетіку, повідомляє Mundo Deportivo.

Також відзначається, що у Льоренте хороші стосунки з лідерами Барселони. Після поєдинку Ліги чемпіонів (Тоттенхем та Барселона грали в одній групі) форвард навіть заходив у роздягальню каталонців та спілкувався з футболістами "блаугранас". Всі ці фактори роблять перехід 33-річного Льоренте доволі реальним.

Раніше Льоренте виступав за Атлетік, Суонсі, Севілью та Ювентус. Провів 19 матчів за збірну Іспанії.

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