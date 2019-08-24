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Барселона розчарована поведінкою Дембеле – Абідаль повідомив про це агенту гравця

11:14 389 Читать на русском
Барселона розчарована поведінкою Дембеле – Абідаль повідомив про це агенту гравця
Усман Дембеле / Reuters

Директор Барселони Ерік Абідаль провів зустріч із агентом нападника каталонців Усмана Дембеле.

Під час зустрічі Абідаль висловив своє розчарування ставленням Дембеле до роботи, передає Marca.

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Незважаючи на це, Дембеле не буде оштрафований. Сторони домовилися, що такого більше не повториться, проте в Барселоні вже не вірять, що Усман виправиться, оскільки це далеко не перша його подібна витівка.

Нагадаємо, що Дембеле отримав травму в матчі 1-го туру Ла Ліги з Атлетіком, проте після закінчення зустрічі Усман відмовився проходити медичне обстеження.

Француз відповів, що не відчуває дискомфорту та не вважає травму серйозною, вирушивши до Сенегалу. В результаті Усман обстеження все ж пройшов – у Дембеле травма підколінного сухожилля, через що він пропустить близько п'яти тижнів.

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Ерік Абідаль Ерік Абідаль Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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