Барселона розчарована поведінкою Дембеле – Абідаль повідомив про це агенту гравця

Директор Барселони Ерік Абідаль провів зустріч із агентом нападника каталонців Усмана Дембеле.

Під час зустрічі Абідаль висловив своє розчарування ставленням Дембеле до роботи, передає Marca.

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Незважаючи на це, Дембеле не буде оштрафований. Сторони домовилися, що такого більше не повториться, проте в Барселоні вже не вірять, що Усман виправиться, оскільки це далеко не перша його подібна витівка.

Нагадаємо, що Дембеле отримав травму в матчі 1-го туру Ла Ліги з Атлетіком, проте після закінчення зустрічі Усман відмовився проходити медичне обстеження.

Француз відповів, що не відчуває дискомфорту та не вважає травму серйозною, вирушивши до Сенегалу. В результаті Усман обстеження все ж пройшов – у Дембеле травма підколінного сухожилля, через що він пропустить близько п'яти тижнів.

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